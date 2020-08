Vijftigers uit Hoorn en Zaandam vast voor 'omvangrijk' crystal meth-lab in Utrecht

De drugs en ingrediënten zijn in beslag genomen. Dat geldt ook voor twee auto's die op het terrein stonden. De verdachten verblijven in ieder geval de komende twee weken achter de tralies. De recherche zet het onderzoek voort.

Omdat het laboratorium op het moment van aantreffen nog in bedrijf was, moest het productieproces 'uiterst voorzichtig' worden gestopt. Bij de productie van crystal meth komen namelijk giftige dampen vrij die - indien niet op de juiste wijze afgevoerd - dodelijk kunnen zijn.

In het draaiende lab werd behalve vier kilo methamfetamine (in de vorm van kristallen) ook 96 liter methamfetamine-olie aangetroffen. Die olie vormt één van de ingrediënten voor de productie van de zwaar verslavende hard drug crystal meth. Daarnaast werden ook andere ingrediënten en drugsafval aangetroffen.

Hoewel het aantal gebruikers in Nederland meevalt, worden er de laatste jaren in ons land geregeld crystal meth-labs ontmanteld. Ook in Noord-Holland is dit jaar al zo'n lab opgerold.

Een zwaarbewapende politiemacht op 23 juni in een verhuurde schuur in Berkhout een crystal meth-lab aan. Een half jaar eerder, in januari van dit jaar, werd in het aan Laren grenzende Eemnes ook een crystal meth-productielocatie ontdekt. In het pand lag een hoeveelheid drugs met een straatwaarde van zestien miljoen euro klaar om te worden verhandeld.

Crystal meth-labs lijken nog een uitzondering, want in veel van de laboratoria die de afgelopen jaren in Noord-Holland zijn opgerold, werd een andere harddrug geproduceerd. In veel gevallen gaat het om MDMA. Een kleine twee maanden geleden werd er met de ontmanteling van een lab in Amstelveen en opslaglocaties in Akersloot en Heiloo nog een volledige MDMA-productielijn opgerold.