Contractnieuws uit Volendam: El Kadiri tekent tot 2024

VOLENDAM - FC Volendam en Ibrahim El Kadiri (18) gaan twee jaar langer met elkaar door. Het contract van de Amsterdamse aanvaller liep tot de zomer van 2022, maar is met twee jaar verlengd. Nu staat de aanvaller tot 2024 onder contract in het vissersdorp.

El Kadiri kwam vorig seizoen over van FC Utrecht. Eerder speelde hij in de jeugd van Ajax. Hij maakte onder trainer Wim Jonk zijn debuut voor het eerste elftal in de thuiswedstrijd tegen NEC (3-1). De linksbuiten kwam vorig seizoen tot tien wedstrijden en drie doelpunten in de hoofdmacht van Het Nieuwe Oranje.

Droom

"Ik heb mijn contract verlengd omdat ik vertrouwen heb in de club en de trainers en trots ben om voor FC Volendam te mogen spelen", zegt El Kadiri, afgelopen woensdag nog trefzeker in het jubileumduel met RKAV Volendam, op de site van de club. "Ik heb een droom, zoals elke voetballer, en wil ervaring opbouwen en mezelf met de juiste mensen om me heen optimaal ontwikkelen richting het hoogste niveau. We gaan er alles aan doen om volgend seizoen met FC Volendam te promoveren naar de eredivisie."