Invasieve boorworm gevonden in de Waddenzee: 'Kan ecosysteem veranderen'

TEXEL - Men was er al bang voor in 2014, maar nu blijkt dat de parasitaire worm polydora websteri in de waddenzee huist. De worm boort zich door schelpen heen, waardoor oesters worden aangetast. Uiteindelijk zou dit kunnen leiden tot een verschuiving van het ecosysteem.

Dat meldt mediapartner Noordkop Centraal. Na jaren van onderzoek publiceren onderzoekers van het Duitse Alfred Wegener Institute (AWI) en het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ), in het wetenschappelijk tijdschrift Marine Biodiversity dat ze de schelpenborende worm in oesters bij Duitse Sylt en Texel hebben aangetroffen. Ze verwachten dat de worm al veel wijder verspreid is.

Gaten

De boorworm boort zich door de schelpen van de Japanse oester heen waardoor er zwarte blaren op komen. De oester moet veel moeite doen om de gaten te dichten en raakt verzwakt. Hierdoor kunnen ze makkelijker ten prooi vallen aan dieren zoals krabben en vogels. Op den duur kan daardoor het ecosysteem veranderen.

Dat is niet het enige probleem, mensen kunnen de aangetaste oesters niet meer eten doordat ze onverkoopbaar worden.

Hoort hier niet thuis

De worm komt niet van nature voor in de Waddenzee, maar is waarschijnlijk meegereisd vanuit een ander land. De oesterhandel is wereldwijd. NIOZ-onderzoeker en co-auteur van het onderzoek David Thieltges zegt daarover: "Een groot deel van de invasieve soorten komt ons ecosysteem binnen via de import van commerciële soorten en het vervoer van gekweekte individuen tussen de verschillende kweeklocaties. De lievelingsgastheer van de boorworm is de Japanse oester die wereldwijd wordt verhandeld en gekweekt. Als de oester internationaal wordt verplaatst, dan reist de worm onbedoeld als verstekeling mee."

Het is volgens Thieltges is het onwaarschijnlijk dat de wormen gevonden in de Mokbaai op Texel van het Duitse waddeneiland Sylt komen. "Wij weten nog niet precies waar hij vandaan komt, maar wat we wel weten is dat hij hier is en dat hij zich waarschijnlijk zal blijven verspreiden," aldus Thieltges.