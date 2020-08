Grote hoeveelheid asbest gedumpt in woonwijk Nieuw-Vennep: "Er spelen hier kinderen"

NIEUW-VENNEP - Buurtbewoners zijn er helemaal klaar mee. Er ligt vaker afval naast de containers, maar het asbest dat vannacht is gedumpt in de woonwijk in Nieuw-Vennep is de druppel. "Het is bewust in het donker gedumpt", vertelt een buurtbewoner aan NH Nieuws.

Buurtbewoner

Sinds vannacht ligt er asbest bij een afvalpunt aan de Bolwerksepoort. "We hebben hier iemand in de buurt wonen die kwam gisteravond half twaalf thuis, toen lag het er nog niet. En toen ik vanmorgen om half zeven naar mijn werk ging zag ik bouwafval liggen. Kom ik terug zie ik opeens dat het om asbest gaat", vertelt de boze buurtbewoner. De gemeente heeft er een blauw scherm omheen gezet en ruimt het naar verwachting na het weekend op.

Quote "Er ligt bijna dagelijks vuil in de brengparkjes" Buurtbewoner

Bij de brengparkjes in deze wijk is een bak voor karton, plastic en een voor glas. Voor restafval hebben bewoners zelf bakken en groot afval kan weg worden gebracht. Doordat er telkens afval naast de containers kwam te liggen heeft de gemeente nog twee extra bakken neergezet, maar het afval blijft een groot probleem. "Er ligt bijna dagelijks vuilnis naast; laminaat, verf, autobanden, kinderwagens, noem maar op. Nu ligt er zelfs asbest en dat is gevaarlijk, er spelen hier ook kinderen buiten."

Buurtbewoner

De buurtbewoner heeft geen goed woord over voor degene die vannacht zo'n n illegale dumping heeft gedaan: "Het ligt iets buiten de wijk, dus misschien kwam hij of zij wel uit een omliggende gemeente. Zo in een aanhanger of busje, dat gaat natuurlijk snel. Ik vind het asociaal met hoofdletters." Gemeente Voor de gemeente heeft de buurtbewoner niets dan lof: "Ze staan altijd klaar om het gedumpte afval op te halen. Ze komen op zondag, Pinksteren, maakt niet uit. Die extra containers waren ook een goede zet." Toch lijkt de overlast niet af te nemen in de wijk. "Misschien moeten ze camera's ophangen. Dan weten ze in ieder geval wie dat afval daar steeds dumpen."