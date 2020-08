Náár het strand van Zandvoort was het vroeg druk; op het strand 'goed te doen'

ZANDVOORT - Al vroeg kwamen volle treinen met strandgangers aan op Zandvoort en op de wegen naar de kust stond het al snel vast. Jan Paap van strandtent Strand 21 zag tot zijn verbazing dat het om half acht al 'verschrikkelijk druk' was. "Heel hectisch, dat had ik niet verwacht na de persconferentie van Mark Rutte."

Hij was erdoor verrast en zal de komende dagen meer personeel in de vroege ochtend inzetten. Volgens Paap heeft de gemeente er goed aan gedaan op een gegeven moment de wegen naar Zandvoort af te sluiten. Want daardoor bleef het na de ochtendspits op en rond het strand goed te doen met de drukte. "Het is een mooie dag", zegt hij. "Zo pakken we iedere dag weer wat omzet mee. Laten we hopen dat iedereen zich aan de corona-regels houdt. De angst is toch dat Den Haag de stranden dicht gaan gooien."

Zwaaien naar iedereen

NH Nieuws treft de Haarlemse Bianca op het strand die, net als andere zonaanbidders, aangeeft dat het op het strand goed te doen is. De mensen liggen niet op elkaars lip. Maar de op de weg was het wel druk. "In het centrum van Haarlem stond het vanochtend al vast. Ikzelf heb daar geen last van. Ik heb een scootertje en zwaai naar iedereen."

Een Zandvoortse op de boulevard geeft aan het te druk te vinden op het strand. De mensen houden redelijk afstand volgens haar, maar het blijft tricky met dat coronavirus. "Het is moeilijk met kinderen en jongelui. Dat blijft een beetje problematisch."

Kijk hieronder een video vanaf het strand vandaag. Tekst gaat verder onder de video: