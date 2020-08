'Costa del West-Friesland': zo zochten we vandaag verkoeling in het IJsselmeer

WEST-FRIESLAND - Lekker bakken op het strand of een duik nemen in het koele water: voor het strandgevoel hoef je niet per se richting de Noordzee. Er is namelijk nóg een kust in onze provincie: in West-Friesland vind je strandjes lang het IJsselmeer en het Markermeer. En ook daar ging NH Nieuws vandaag de verkoeling opzoeken.

Het Vooroeverstrand in Medemblik komt dichtbij het 'echte' strandgevoel, met een zandstrand en zelfs een strandpaviljoen met de naam de Zoete Zee. Het is er vanmorgen om 10.30 uur al redelijk vol met kleurrijke parasols en kinderen die spelen aan de waterkant. "Wij waren hier al om 10.00 uur en we waren niet de eersten", vertellen Kim en Richard uit Medemblik. Ze stonden vanmorgen voor de keuze: Zandvoort of Medemblik? En hoewel ze houden van de strandtenten langs de Noordzeekust, zochten ze vandaag liever verkoeling dicht bij huis. "Vorige week waren we nog bij Callantsoog, maar je ligt hier net zo lekker natuurlijk." Lees verder onder de video

Ook strandgangers aan Westfriese kust - NH Nieuws

Een stukje verderop is Christa uit Grootebroek bezig om een opblaasband op te pompen voor haar kleinzoon. Ze prakkiseerde er niet over om vandaag richting de Noordzee te gaan. "Het is bijna een uur rijden, dus je bent een heel eind onderweg." Een kopje koffie, zwemmen met haar kleinzoon, zonnen, lezen: het kan hier ook allemaal. Geen files De meeste strandgangers zien de reistijd als grote voordeel om in West-Friesland te blijven. Niemand heeft vandaag in de file gestaan. Daarnaast zien twee zonaanbidders het niet zo zitten om de hele dag op het strand te bakken. "We zijn hier nu lekker een paar uurtjes en vanmiddag gaan we weer naar huis." Rond lunchtijd is het op het grasveld in het Julianapark in Hoorn zelfs rustig te noemen. "Het is lekker rustig en je hebt evengoed een eettentje. De kinderen vermaken zich prima op het vlot", vertellen Diana en Rosanna, die op hun handdoek van de zon genieten. Bekijk in de fotoserie hieronder hoe het vandaag was op de stranden van Medemblik, Hoorn en Enkhuizen. Lees verder onder de fotoserie.

De hele dag zwemmen in het IJsselmeer NH Nieuws

Verkoeling aan het Markermeer in Hoorn NH Nieuws

Het Vooroeverstrand in Medemblik NH Nieuws

Sportievelingen in Hoorn NH Nieuws

Vertier op het vlot in Hoorn NH Nieuws

Richard en Kim op het strand in Medemblik NH Nieuws

Het strandje in Enkhuizen is vrij ondiep NH Nieuws

Kleurrijke parasols in Medemblik NH Nieuws

Tijd voor de lunch in Hoorn NH Nieuws

Halverwege de dag is er in Enkhuizen ook nog steeds genoeg plek om te parkeren. Op het strand is het dan al wat voller, maar het grasveld daarachter is nog helemaal leeg. De één ligt te bakken op het zand, een ander zit in de schaduw onder een boom. Mirthe, Lisanne, Maren en Viviënne komen uit de Beemster spelen met een reusachtige opblaasbare watermeloen in het water. Ze verbleven dit weekend op de nieuwe camping in Enkhuizen. "Je hebt hier geen kwallen, dat is eigenlijk het enige", noemen zij als voordeel van het IJsselmeer. 'Voorlopig blijven we hier zitten' Enkhuizers Piet en Ingrid komen 's middags net aanfietsen en gaan onder de bomen een boek lezen. Voorlopig zitten ze daar goed, zo vertelt Piet. "Dat is het mooie; we blijven tot we geen zin meer hebben, soms blijven we hier tot laat in de avond."