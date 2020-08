Klimmen en klauteren in het Twiske: 'Het is toch leuk, een beetje spanning'

OOSTZAAN - De mussen vallen nog net niet van het dak, maar dat weerhoudt een groep enthousiaste kinderen er niet van om op twaalf meter de lucht in te gaan. "Het is hierboven ook warm", zegt Tycho, die hoopte op een beetje verkoeling.

De medewerkers kletsen met elkaar en de stemming van de kinderen zijn stuk voor stuk vrolijk. De klimmers luisteren aandachtig naar de uitleg van instructeur Mitchell Gosman. De 'grote' kinderen, van 1 meter 35, mogen zelf op avontuur gaan. Als ze nog 'klein' zijn, mogen ze onder begeleiding van een volwassenen het parcours ontdekken.

Na vier jaar 'eindelijk' een klimpark

Bouwer Nelis Holst is trots op het park. Het is de grootste van Noord-Holland. Het plan lag er al vier jaar, maar pas later, door een groep enthousiaste bevriende ondernemers is het ook daadwerkelijk van de grond gekomen.