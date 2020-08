En intussen waren er ook nog mensen die 'gewoon' moesten werken vandaag

VELSEN - Aan de stroom strandgangers kwam maar geen eind vandaag. Toch was er een 'enkeling' die niet aan zee te vinden was . Die had de pech te moeten werken of is te oud om de reis te ondernemen. Neem Jopie Hansen (78). Met haar geen medelijden overigens, zij genoot met haar buurvrouw van de schaduw en een ijsje in de tuin van zorginstelling de Schulpen in Velsen-Noord.