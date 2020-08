Libanezen herdenken slachtoffers explosie Beiroet in Vondelpark

AMSTERDAM - Tientallen Libanese expats en Amsterdammers herdachten vandaag in het Vondelpark de slachtoffers van de enorme explosie in Beiroet, afgelopen dinsdag. Verdriet en ongeloof overheerst.

Door de explosie zijn in Libanon tientallen mensen overleden, duizenden raakten gewond en ontelbaar veel woningen liggen in puin.

"Als je het met Amsterdam vergelijkt dan zou het gaan om de buurt van de Pijp of geheel Oud-West die in ineens ontploft," zegt een van de organisatoren.

Voor mensen als Tracy Saad, mede-organisator van deze wake, komt het heel dichtbij. "Mijn woning is totaal vernield. Bij één van mijn beste vrienden in Beiroet is zijn hele woning tot stof vergaan", vertelt ze.

"Nu blijkt er ook het lichaam van een 13-jarig jongetje te zijn gevonden. Waarom moest dit gebeuren? Hoe kon dit zo plaatsvinden?"