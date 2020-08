Aalsmeerse terrasgasten vinden registratie geen probleem: "Ik heb niks te verbergen"

Bij binnenkomst moeten de gasten zich melden en hun gegevens achterlaten. Een terrasbezoeker vertelt: "Dat heeft m'n vriendin gedaan en dat geeft ook wel een enigszins een veilig gevoel natuurlijk."

Dit doet het restaurant aan de Westeinderplassen niet per vandaag maar al langere tijd. Thom van Riel vindt het ook zijn verantwoordelijkheid om het terras veilig te houden voor iedereen. "We proberen alles na te leven al. Het is voor ons niks nieuws."

Een andere gast is blij met het registreren van iedereen die een drankje of hapje komt doen. "Je kan mensen beter opzoeken als er iets verkeerds zou zijn. Het is goed dat je dan je gegevens achter moet laten omdat dan mensen die in je omgeving zitten ook opgezocht kunnen worden."