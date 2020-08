West-Friese horeca en musea reageren op aangescherpte maatregelen van kabinet

WEST-FRIESLAND - Bij de persconferentie van gisteravond zeiden premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge dat het mogelijk is dat horecazaken of andere recreatieve instellingen voor maximaal veertien dagen gesloten worden als blijkt dat er een besmetting van corona heeft plaatsgevonden. WEEFF belde rond in de regio en vroeg de horeca en andere instellingen wat zij van deze maatregelen vinden.

"We gaan dat gewoon doen. Als we die gegevens moeten noteren om open te blijven, dan doen we dat met alle liefde", zegt Baltus. "Maar je zit ook met die nieuwe privacywet. Officieel mogen wij die formulieren niet eens langer dan een dag bewaren, maar dat gaan we nu wel doen."

"We krijgen als horeca weer de zwartepiet toegespeeld, en dat is jammer", zegt Rob Baltus, voorzitter van de Koninklijke Horeca Nederland Noord-Holland. "Ik vind het vrij krom dat een horecazaak maximaal twee weken dicht moet als er een besmetting heeft plaatsgevonden, maar het filiaal van een supermarkt om dezelfde reden wel open mag blijven."

"Het is jammer, maar het is niet anders", zegt Baltus over de nieuwe maatregelen. "Maar ik word er wel een beetje moedeloos van dat er zo vaak met twee maten wordt gemeten."

Nederlands Stoommachinemuseum, Medemblik

Het Nederlands Stoommachinemuseum laat bij monde van woordvoerder Els Goetjes weten dat zij het ontzettend vervelend zouden vinden als zij door een coronabesmetting moeten sluiten. "We zijn natuurlijk al drie maanden dicht geweest, en dit is voor ons het hoogseizoen. We moeten er nog niet aan denken wat een volgende sluiting in zal houden. We hopen in ieder geval van niet."

In het museum zijn voldoende dispencers aanwezig om de handen te ontsmetten en overal zijn stickers en looproutes aangebracht om de bezoekers op een verantwooorde wijze te ontvangen en ze onderling op afstand te houden.

"Wellicht dat we binnenkort weer tijdsvakken moeten invoeren", zegt Goetjes. "Dat hebben we in juni ook gedaan en misschien dat we dat opnieuw moeten doen als dat nodig is. Maar dat is iets wat we komende week met onze directeur gaan bespreken."

Zuiderzeemuseum, Enkhuizen

Het Zuiderzeemuseum vindt het een voordeel dat zij een openluchtmuseum zijn en dus de ruimte kunnen bieden. "Om genoeg ruimte te behouden voor iedereen hebben wij een maximum van 2.000 bezoekers per dag ingesteld", vertelt directeur Stephan Warnik.

"Mochten wij wegens corona-uitbraak veertien dagen moeten sluiten dan is dat natuurlijk verschrikkelijk jammer. Een soort noodlot dat je kan treffen ondanks alle voorzorgsmaatregelen. Maar we krijgen het virus er alleen met zijn allen onder, dus alle brgip voor deze regel. Hoe erg het ook is als het je treft."

Sprookjeswonderland, Enkhuizen

Bij Sprookjeswonderland in Enkhuizen zitten ze bovenop de maatregelen en zijn ze misschien al te voorzichtig, vertelt medewerker Uco Soeverein. "Wij hebben onlangs onze tijdsloten nog verkleind", zegt hij. "Dat betekent dat er per tijdsvak nog maar 130 mensen naar binnen kunnen, in plaats van 170. Gelukkig is het hier ook heel ruim opgezet, dus ruimte genoeg."

De tijdsloten zijn volgens Soeverein erg belangrijk, iedereen moet online een kaartje kopen en van iedereen wordt de naam en e-mailadres genoteerd. Een sluiting van het park zou Soeverein niet eerlijk vinden. "De mensen die hier op een dag komen en besmet raken zijn hier de volgende dag niet meer. Wij zijn erg streng wat betreft het naleven van de regels en zijn nog steeds druk bezig om bijvoorbeeld de attracties goed te ontsmetten."