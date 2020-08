Familie Poolse Marcin heel dankbaar voor inzamelingsactie: "Ze hebben het niet breed"

JULIANADORP - De vrouw en kinderen van Marcin Kolczynski (37) zijn erg dankbaar voor de inzamelingsactie die Martina Janasz is gestart. Haar contact met de vrouw van Marcin, die omkwam toen hij kinderen probeerde te redden, is intens: "Het was heel emotioneel. Na haar telefoontje begon ik ook te huilen. Het is zo'n sneu verhaal." Inmiddels staat de teller op meer dan 200.000 euro.

Marcin laat een vrouw en drie kinderen achter - GoFundMe

Dat geld is bestemd voor de repatriëring van het lichaam en de uitvaart. Het streefbedrag was 35.000 euro. Binnen één dag is dit dus dik behaald. De vrouw van Marcin vindt de actie geweldig. "Ze moet nog echt even bevatten wat er allemaal om haar heen gebeurt", vertelt Martina erover aan NH Radio. Ze had nooit verwacht dat er zoveel geld opgehaald zou worden in zo'n korte tijd: "Het gaat super hard en ik ben zo blij dat het al zoveel is." Wonen bij familie Martina is de inzameling gestart omdat ze zelf uit Polen komt en weet hoe slecht je het daar kunt hebben. "Toen ik hoorde dat hij een seizoensarbeider was wist ik dat hij het niet breed had."

Quote "Ze hebben geen eigen huis, ze wonen bij de moeder van de vrouw van Marcin." martina Janasz - initiatiefnemer inzamelingsactie

Haar gevoel klopte: de familie van Marcin, bestaande zijn vrouw en drie kinderen, hebben niet veel te besteden in Polen: "Ze hebben geen eigen huis; ze wonen bij de moeder van de vrouw van Marcin. Hij kwam hier puur in zijn vakantie om even wat bij te verdienen." De 37- jarige Marcin kwam afgelopen zondag om het leven toen hij kinderen uit zee probeerde te redden in Julianadorp. Martina "Zijn vrouw vertelde dat ze op dat moment eigenlijk aan het bellen waren, toen zei hij tegen haar van 'ja, wacht even ik zie een paar kinderen in de zee en volgens mij is daar wat mee'. Dat is denk ik het moment waarop het gebeurde", vertelt Martina in de middagshow. Held Veel donateurs roemen Marcin voor zijn reddingsactie: "Wat een held, heel veel sterkte voor zijn vrouw en kinderen" en "Iemand die zijn leven heeft gegeven voor anderen verdient groot respect. De kans om dit uit te drukken is nu en een donatie te doen aan zijn achtergebleven gezin. Hopelijk blijven geldzorgen hun bespaard."