GGD Amsterdam stopt met standaard contactonderzoek bij coronapatiënten door drukte

Door de toename in het aantal besmettingen heeft de GGD niet meer genoeg personeel om het bron- en contactonderzoek uit te voeren. "We hebben een aanpassing van het contactonderzoek gezien de drukte", zegt een woordvoerder. "Het is wellicht tijdelijk."

Mensen die een positieve uitslag op hun eigen test hebben worden nog wel gebeld, maar dat gesprek zal 'korter en minder uitgebreid' zijn. "Hun contacten worden dus niet meer gebeld", vertelt de woordvoerder. "Tenzij de arts dat nodig acht, als het bijvoorbeeld een risicogroep, risicosituatie of cluster is. Dat is de inschatting van de arts."

'Essentieel onderdeel'

Volgens het RIVM is het bron- en contactonderzoek een 'essentieel onderdeel' van de bestrijding van het virus. Als uit een test bleek dat iemand besmet was met het coronavirus, dan vroeg de GGD vervolgens aan de patiënt met wie hij of zij de afgelopen dagen in contact is geweest. Deze personen werden vervolgens door de GGD gebeld.

Premier Rutte zei gisteravond nog dat horecazaken contactgegevens van klanten moeten bijhouden. Volgens de GGD-woordvoerder heeft dat nog steeds zin. "Ook daarvan zou je kunnen zeggen dat het een risicosituatie of een cluster is."