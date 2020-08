Ron Vlaar wil wel een keer op wintersport

EPE - Een lichte kuitblessure houdt Vlaar sinds het begin van de voorbereiding aan de kant. Daarom traint Vlaar op het trainingskamp in Epe ook apart. "Het gaat gelukkig de goede kant op."

"Op de dag dat het gebeurde was het flink balen en kwamen er wat emoties uit", vervolgt Vlaar zijn verhaal over zijn kwetsuur. "Maar de volgende dag had ik de knop omgezet."

Afgelopen juni verlengde de ervaren verdediger zijn contract met één seizoen. Vlaar is met zijn 35 jaar aan het einde van zijn carrière, maar voorlopig wil hij zijn voetbalschoenen nog niet aan de wilgen hangen. "Ik heb hard moeten knokken om boven te komen. En voor nu heb ik het gevoel dat ik nog niet klaar ben."