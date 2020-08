Auto op zijn kop in Zandvoort: bestuurder aangehouden

ZANDVOORT - Een auto is vannacht over de kop geslagen in de Linnaeusstraat in Zandvoort. De twee inzittenden raakten lichtgewond. De bestuurder is aangehouden, omdat uit een blaastest bleek dat hij vermoedelijk te veel had gedronken.

Rond 03.15 uur reed de automobilist met zijn bijrijder richting Zandvoort-Noord, toen hij uit de bocht vloog. De auto reed een boom omver en kwam op de kop terecht.

De bestuurder is meegenomen naar het politiebureau voor een ademanalyse. Daar moet blijken hoeveel hij heeft gedronken. De Koninklijke Marechaussee zet het onderzoek voort omdat de bestuurder in actieve militaire dienst is.

In de nacht van dinsdag op woensdag sloeg er ook een auto over de kop, eentje die op weg was naar Zandvoort. De 19-jarige bestuurder uit Zandvoort is toen aangehouden omdat hij positief testte op THC, de werkzame stof van hennep.