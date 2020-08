☀ Hete updates uit de provincie: eerste badgasten liggen al in Egmond en Zandvoort

NOORD-HOLLAND - Tropische temperaturen tot 38 graden, dus afgeladen stranden: het is net 08.00 uur geweest en in Egmond aan Zee liggen de eerste badgasten al. Verslaggever Anne Klijnstra staat met haar voeten in de zee. "Kom op de fiets, want het is afgeladen vol."

Anne Klijnstra / NH Nieuws

Dat gaat dan met name over de parkeerplekken. Het dorp is afgeladen vol met Duitsers, vertelt een uitbater van een strandtent bij NH Radio. 38 graden Het wordt een bloedhete dag op sommige plekken kan 't wel 38 graden worden, aldus weerman Jan Visser. In deze provincie wordt het op de meeste plekken tussen de 30 en 33 graden. Tekst gaat door onder artikel.

Aan zee steekt in de middag een verkoelend windje uit het noordwesten op. Het weekeinde verloopt droog, zonnig een zeer warm. "Welcome to the tropics", aldus Visser. Zandvoort Op andere plekken in de provincie, zoals Zandvoort zijn er ook al tientallen mensen onderweg naar het strand. De burgemeester kondigde aan extra handhavers in te zetten. Gisteren was 't ook al erg druk en was de 1,5 meter moeilijk aan te houden.

Vanaf station Zandvoort lopen de badgasten naar het strand. Floris van der Woude / NH Nieuws