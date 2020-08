Veiligheidsregio's volgen landelijke lijn, nog geen plannen voor mondkapjesplicht

NOORD-HOLLAND - Bij de veiligheidsregio's Kennemerland, Gooi- en Vechtstreek en Noord-vrHolland Noord liggen voorlopig nog geen plannen om strengere regionale maatregelen te nemen. Dat blijkt uit een rondgang van NH Nieuws.

Burgemeester Jos Wienen van Haarlem is waarnemend voorzitter van de veiligheidsregio Kennemerland. "Eigenlijk zijn wij voortdurend bezig met aan de ene kant observeren, en aan de andere kant kijken wat voor maatregelen we zouden moeten nemen. Op dit moment zien we geen noodzaak om bijvoorbeeld mondkapjes te gaan gebruiken in de regio. Er zijn bij ons geen specifieke uitbraakgebieden naar aanleiding van drukte."

Ook Joan de Zwart-Block, waarneemend voorzitster van de veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek, ziet in haar regio nog geen reden voor mondkapjes. "We bepalen dat op aanleiding van de noodzaak. Dat is de toename van het aantal besmettingen die terug te leiden is naar het bezoeken van drukke plekken. In onze regio is dat nog niet aan de orde." Boetes In de regio's Kennemerland en Noord-Holland Noord zal de komende tijd strenger worden opgetreden tegen individuen en ondernemers die zich niet aan de regels houden. Inwoners van de regio Kennemerland kunnen een boete verwachten, en ondernemers kunnen sancties als tijdelijke sluiting opgelegd krijgen.

Jan Nieuwenburg, vicevoorzitter van de veiligheidsregio Noord-Holland Noord: "Oost-Indisch dove burgers kunnen boetes verwachten. We verwachten zelfregulering van de horeca en bedrijven." Recreatiegebieden In Kennemerland wordt de situatie rondom de stranden en recreatiegebieden nauwlettend in de gaten gehouden. Volgens Wienen wordt daar alles al gedaan wat mogelijk is. "We monitoren heel strak op de toegangswegen en parkeerplaatsen, en als het nodig is nemen we maatregelen om de bereikbaarheid stop te zetten, dus het afsluiten van toegangswegen. Dat is niet alleen belangrijk in het kader van corona, maar ook sowieso een service naar bezoekers toe. Niemand vindt het leuk om aan te komen rijden en erachter te komen dat je nog uren moet zoeken naar een parkeerplaats."

In Gooi en Vechtstreek liggen de recreatiegebieden al sinds het voorjaar onder de loep. "In de tussenliggende periode is het eigenlijk heel matig weer geweest, maar daardoor was het gelukkig wat rustiger in de recreatiegebieden. Het neemt nu weer toe, en daar zijn we dan ook goed op voorbereid."