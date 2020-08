Registratieplicht voor horecabezoekers zorgt voor vragen over privacy en haalbaarheid

NOORD-HOLLAND - Horeca en pretparken moeten twee weken de deuren sluiten als er meerdere besmettingen worden vastgesteld. Dat liet premier Mark Rutte vanavond weten tijdens de persconferentie over het toenemende aantal coronabesmettingen. "Als er corona in een supermarkt wordt vastgesteld, hoeft deze niet dicht. Wij moeten wel dicht. Dat is gewoon niet eerlijk", aldus Rob Baltus van de Koninklijke Horeca Nederland regio Noord-Holland.

Bezoekers van horecagelegenheden moeten bij aankomst hun naam en contactgegevens laten registreren, zodat die gebruikt kunnen worden voor bron- en contactonderzoek.

De Koninklijke Horeca Nederland regio Noord-Holland zegt zich opnieuw aan de regels te zullen gaan houden. Wel twijfelt een woordvoerder over de haalbaarheid ervan: "Natuurlijk gaan we het weer doen. Maar in de praktijk blijkt het lastig. Als jij een vol strandpaviljoen hebt, is het een flinke klus. En niet iedereen gaat zitten, mensen halen ook een drankje en gaan weer weg", aldus woordvoerder Rob Baltus.

Oneerlijk

Hij noemt het beleid voor de horeca dubbelzinnig. "Als er corona in een supermarkt wordt vastgesteld, hoeft deze niet dicht. Wij moeten wel dicht. Dat is gewoon niet eerlijk. Ik zie zes mensen volgepropt in een auto hier naartoe komen."

Daarnaast twijfelt Baltus of het bewaren van al die gegevens wettelijk wel mag: "We zitten toch met de privacy. Uiteraard gaan we ons eraan houden. Als dit een tweede golf voorkomt, en de horeca niet opnieuw dicht hoeft, teken ik ervoor."