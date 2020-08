Schiphol krijgt coronateststraat voor reizigers uit risicogebieden

De teststraat zal op zo'n manier worden ingericht dat reiziger niet lang hoeven te wachten. De test verplichten kan volgens De Jonge niet. "Dat proberen ze wel in Duitsland, dus dat houden we met een schuin oog in de gaten."

Het zal volgens de minister om duizenden mensen per dag gaan die getest moeten worden.

Controle GGD

Daarnaast gaat de GGD gaat telefonisch controleren of reizigers die terugkomen uit landen met een oranje reisadvies twee weken in quarantaine gaan.



Vorige week besloot het kabinet dat reizigers niet verplicht twee weken in thuisquarantaine moeten wanneer zij terugkomen uit landen met het reisadvies code oranje. Wel werd hen dringend verzocht om twee weken in thuisisolatie te blijven.