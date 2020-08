Opmars corona: contactgegevens achterlaten bij horeca, oproep aan jongeren

NOORD-HOLLAND - Premier Rutte en Minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge hebben vanavond om 19.00 uur een persconferentie gegeven over de stijging van het aantal coronabesmettingen. Hierin is een aantal nieuwe maatregelen aangekondigd.

Zo wordt een eerdere versoepeling in de horeca teruggedraaid. Er moet, binnen en buiten, gebruik gemaakt worden van een zitplek en aan de voorkant wordt het verplicht om naam en contactgegevens achter te laten. Als er bij een horecagelegenheid, pretpark of museum meerdere besmettingen plaatsvinden kan deze voor maximaal twee weken gesloten worden.

Vakantie

Daarnaast gaat er strenger gehandhaafd worden op mensen die terugkomen uit risicogebieden. Op Schiphol wordt een teststraat ingericht, en mensen uit risicogebieden zullen bij de gate al worden gevraagd zich direct te laten testen. Die teststraat zal eind volgende week geplaatst worden, en op zo'n manier worden ingericht dat reizigers er op zijn minst langs moeten.

Daarnaast gaat de GGD handhaven op de twee weken quarantaine bij terugkomst. Een landelijk team gaat met passagiersgegevens kijken of mensen zich houden aan de quarantaine.

Jongeren en studenten

Rutte doet daarnaast een oproep aan jongeren, onder wie het aantal besmettingen het snelst stijgt. "Denk aan je ouders, je opa en oma en mensen in je omgeving met een zwakke gezondheid."

Naast de oproep worden er maatregelen genomen op introductieweken van universiteiten en studentenverenigingen. Zo mag er geen alcohol geschonken worden en geldt er een avondklok van 22.00 uur.

Betere grip

Minister De Jonge geeft aan dat lokale brandhaarden beter de kop in worden gedrukt doordat er nu meer getest kan worden. Doordat het sneller duidelijk is waar de clusters van besmettingen ontstaan kan hier ook sneller contactonderzoek uitgevoerd worden. "Dat was er eerder nog niet. Maar dat betekent niet dat er geen reden is tot zorg."

Kijk hieronder de volledige livestream terug.