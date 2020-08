Kermis Oostzaan gaat door, maar horeca loopt op z'n tenen

"Het is niet de kermis die we hadden", zegt de burgemeester. Het is een aangepast 'evenement' en iedereen zal zich aan de regels moeten houden. Verschillende kermissen zijn afgelast, zoals die in Volendam en sommige staan nog op de 'misschien'-lijst, dus alle ogen lijken op Oostzaan gericht. Burgemeester Meerhof: "Het was een enorme klus om het binnen de richtlijnen te krijgen."

Geen gedoe op het terras

De ondernemers doen er alles aan om deze na te komen, maar ze maken zich wel zorgen. Ondernemer Van Dodewaard vraagt zich af hoe het mogelijk is om iedereen om 00:00 naar huis te krijgen. Vroeger mochten klanten tijdens de kermis langer blijven, maar nu is dat door het coronavirus niet mogelijk.