In beeld: een perfecte stranddag in Wijk aan Zee

In Wijk aan Zee leidde dat tot veel minder drukte dan in Bloemendaal en Zandvoort. Wie op het strand bij de Noordpier wilde verpozen, moest wel lang naar een parkeerplek zoeken, vooral de laatkomers. Maar je auto eenmaal kwijt, lag er een mooie stranddag met voldoende ruimte te wachten.

Corona in de IJmond

