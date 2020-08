Sportcafé Koggenhal per direct te huur

DE GOORN - De gemeente Koggenland heeft het sportcafé in de Koggenhal per direct te huur aangeboden. De voormalige eigenaren hebben de huur per 1 augustus van dit jaar opgezegd.

De gemeente geeft aan dat het café over een volwaardige horecavergunning bezit en een trouwe klantenkring heeft, zoals zaalsporters, darters en biljarters. De nieuwe huurder kan de volledige inventaris overnemen van de vorige huurder.

De vorige eigenaren besloten de deuren te sluiten vanwege de te onzekere situatie waarin de coronacrisis hen achterliet. "We verwachten dat de anderhalvemeterregel nog wel een tijdje zal blijven bestaan. Wij ontvangen grote groepen in ons café van sportteams en publiek van soms wel twintig tot dertig man. Het is voor ons een onmogelijke opgave om de afstandsregel in acht te nemen. En daar komt ook nog eens bij dat de grotere sportevenementen zijn afgelast", vertelde mede-eigenaar Annelies Blokdijk vorige maand aan NH Nieuws.