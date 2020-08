West-Friese gemeenten treffen geen hittemaatregelen: hotspots wel extra in de gaten gehouden

WEST-FRIESLAND - Uit een rondgang van NH Nieuws langs meerdere gemeenten in West-Friesland blijkt dat die geen preventieve hittemaatregelen treffen. Wel worden plekken waar drukte kan worden verwacht scherper in de gaten gehouden en wordt benadrukt rekening te houden met de coronaregels.

Woordvoerder Maaike Bloem van de gemeente Medemblik laat weten dat er geen reden tot zorg is bij de gemeente en er daarom ook geen preventieve maatregelen worden genomen. "Wel hebben we een speciaal team dat permanent de omgeving in de gaten houdt. Zowel op straat als bijvoorbeeld via social media."

Hoorn houdt hotspots in de gaten

Ook Hoorn ziet geen reden om vooraf maatregelen te treffen. "We kijken wel naar hotspots, zoals bijvoorbeeld het Julianapark of de Schelphoek, legt woordvoerder Jara Hof uit. "Daar zullen we extra aanwezig zijn. Ook geven we tips, bijvoorbeeld dat als het druk is je beter kunt omkeren."

Woordvoerder Doretha Teunissen reageert namens Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland. Ook daar worden geen preventieve maatregelen getroffen. "Wel vindt extra communicatie plaats via sociale media om inwoners nogmaals te wijzen op de basisregels, zoals het vermijden van drukte."

Ze vervolgt: "Deze zomer hebben we al eerder warme weekenden gehad en in de alle drie de gemeenten zijn deze toen goed verlopen. Mensen hielden zich over het algemeen goed aan de regels. Het monitoren van hotspots vindt, ook in het weekend, plaats door de medewerkers van Toezicht en Handhaving. Zij acteren daarbij vooral op excessen. Tot nu toe is gebleken dat, als mensen zich niet aan de regels houden, het in de meeste gevallen voldoende is om hen hier op aan te spreken."