Handhavers in Velsen gaan alleen nog met politiebegeleiding naar het strand

Boa’s van de gemeente Velsen gaan tijdens de coronacrisis alleen nog naar het strand in het bijzijn van een politieagent. Directe aanleiding is de mishandeling van handhavers op het Kleine Strand in IJmuiden tijdens het warme Hemelvaartsweekend.

NieuwsFoto / Dennis Gouda, NOS

Volgens de gemeente is er sinds de invoering van de coronamaatregelen sprake van een ‘taakverzwaring’ voor de boa’s. Zo moeten ze controleren op het houden van voldoende afstand. Omdat dit op bepaalde plekken, zoals op het strand en in de horeca, kan leiden tot verhitte discussies, gaat er nu een politieagent mee. Dat het strand geen veilige plek was voor handhavers, bleek tijdens het afgelopen Hemelvaartweekend. Toen keerde een groep jongeren zich tegen de gemeenteambtenaren. Eén van hen werd van achteren aangevallen en verloor een aantal tanden. Omstanders filmden de mishandeling. Afspraken "Met de politie hebben we na dit incident aanvullende afspraken gemaakt over de inzet van onze handhavers", laat de gemeente Velsen desgevraagd weten. "Zo voeren onze handhavers controles op het strand en bij horecagelegenheden nu samen met de politie uit." De politie heeft veel meer bevoegdheden dan boa’s. Zo kunnen agenten geweld gebruiken en in uiterste nood zelfs hun wapens trekken. De mishandeling van de boa’s in IJmuiden was aanleiding voor de boa-vakbond om te vragen om meer verdedigingsmiddelen, zoals pepperspray en een wapenstok. Veel handhavers legden zelfs hun werk neer en gingen de straat op.

De boa’s die betrokken waren bij de gebeurtenissen op het strand zijn inmiddels weer - onder intensieve begeleiding - aan het werk. "Dat is belangrijk na zo’n ingrijpende gebeurtenis", zegt een woordvoerder van de gemeente. Mishandelaar loopt vrij rond Toch leeft de mishandeling nog altijd erg binnen het stadhuis op het IJmuidense Plein 1945. Zeker omdat één van de belagers, een jongen die een boa van achteren aanviel, nog altijd vrij rondloopt. "Al gaat het fysiek weer beter met onze getroffen handhavers, de littekens zijn er nog en helaas zijn niet alle daders gepakt", zegt burgemeester Frank Dales. "De politie riep al eerder getuigen op zich te melden als zij iets wisten over een derde verdachte die ook duidelijk in beeld is gebracht. Dat leverde nog geen gouden tip op maar ik geef de hoop niet op dat deze alsnog komt." Dales doet dan ook een beroep op iedereen die meer weet om zich bij de politie te melden. "Jij en ik weten: het is niet okay als een mishandelaar hiermee weg kan komen."

Lees ook Play Alkmaar Reddingsbrigade wil strandpolitie terug in strijd tegen ongehoorzame badgast