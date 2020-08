Voor de vijfde keer dit jaar hoogste alarmfase voor natuurbranden

Vanwege het verhoogde risico op natuurbranden hebben de veiligheidsregio's Kennemerland en Noord-Holland Noord gisteren opnieuw de hoogste fase aangekondigd. Dat is al voor de vijfde keer dit jaar. En niet geheel onterecht zo lijkt het, want gisteren was er weer een duinbrand bij Bergen aan Zee.

De duinbrand, die rond 16.00 uur woedde vlakbij de kruising Zwarteweg en Uilevangersweg is snel geblust door de brandweer. Er zou ongeveer 25 meter grond zijn verbrand. De oorzaak is nog onbekend.

Twee weken geleden was in Bergen aan Zee ook al een duinbrand. Er brandde toen een halve hectare duingebied af, hoogstwaarschijnlijk door een kampvuur door tieners. De foto hieronder is in die nacht gemaakt en de politie zoekt nog steeds naar de groep jongeren.

Een kampvuur maken in de zomer of uberhaupt vuur in de duinen is verboden. Er staan ook borden met waarschuwingen. Tekst gaat door onder de foto.