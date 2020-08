Vrouw in Obdam met wapen bedreigd door medeweggebruiker

OBDAM - Bij de rotonde ter hoogte van Obdam is gisteren rond vier uur een vrouw met een wapen bedreigd door een andere automobilist. Dit meldt een vriendin van haar op Facebook. De politie bevestigt dat er aangifte is gedaan van het voorval.

Volgens het bericht werd de vrouw klemgereden door een man in een nieuwe, zwarte auto en richtte hij een pistool op het hoofd van de vrouw door haar open raam, waarna hij een aantal keer tegen haar auto heeft aangeschopt. Wat de reden was van de bedreiging is niet duidelijk. De vrouw die het bericht plaatste op Facebook heeft nog niet gereageerd op onze vragen.