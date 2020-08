Tropisch weer en drukte in treinen, Haarlemse fietsverhuurder spint er garen bij

HAARLEM - Het leek een topjaar te worden. De Keukenhof, Sail en de Formule 1 in Zandvoort. Fietsverhuurbedrijven in de regio Haarlem stonden te popelen, maar de coronacrisis gooide roet in het eten. Gelukkig maken de warme zomerse dagen een hoop goed. Bij fietsverhuur Rent a Bike Haarlem, op een steenworp afstand van het station, staan dagelijks rijen met toeristen voor de winkel.

"Al onze fietsen gaan de deur uit de komende dagen", glundert Jolanda Willemse, die de fietsenwinkel met haar man Arthur runt aan de Lange Herenstraat. Voor de deur staan toeristen te wachten op hun huurfiets. Niet omdat de hele zaak vol staat met klanten, maar dat is vooral ook een preventieve maatregel vanwege het coronavirus. "We vragen mensen buiten te wachten tot we ze komen ophalen. Bij binnenkomst moeten ze hun handen desinfecteren en er mogen maximaal twee mensen uit een groep naar binnen", aldus Jolanda. "Na het pinnen wordt de pinautomaat schoongemaakt, zo ook de pen waarmee ze hun gegevens hebben ingevuld."

De 16-jarige Fabian helpt zijn oom en tante in de winkel. Hij haalt de klanten op bij de voordeur, haalt de huurfietsen uit het rek, noteert gegevens en stelt de fiets nog even af op de persoonlijke voorkeuren. "Het is lekker druk. Er komen veel Duitsers, maar ook veel Nederlanders die op vakantie zijn in eigen land", vertelt Fabian. Hij heeft duidelijk veel plezier in zijn werk. "Je ontmoet zoveel verschillende nationaliteiten, dat is echt leuk. Ik vind het ook fijn om met m'n handen te werken en te sleutelen. We werken in een klein, hecht team en dat is toch leuker dan werken in een supermarkt."

Naar Bloemendaal en Zandvoort

De bestemming van de toeristen is bijna altijd hetzelfde. "We're going to the beach, to Zandvoort or Bloemendaal", vertellen ze in de winkel. "Ze willen allemaal heel graag door het Nationaal Park Zuid-Kennemerland naar de zee", vertelt Jolanda.

De bussen en treinen naar het strand zaten de afgelopen warme dagen behoorlijk vol en dat zou ook wel eens een reden kunnen zijn dat het zo goed loopt bij de fietsverhuurder. "Sommige klanten vinden het inderdaad niet fijn om van de trein afhankelijk te zijn en dan ook een mondkapje te moeten dragen. Die komen dan hier een fiets huren", aldus Fabian. "We merken ook dat er klanten komen die in Amsterdam werken en dan toch liever met een ebike die kant opgaan", vertelt Jolanda.

Lekke banden en hongerige Hooglanders

Alle klanten krijgen voor de zekerheid een pompje en een plaksetje mee. "Als ze in de duinen nieuwe schelpen hebben gestrooid op de paden, dan kan er wel eens een keertje een band lek gaan. We maken dat gelukkig maar één of twee keer per jaar mee. Maar dan is er altijd wel een vriendelijke boswachter die kan helpen of een Nederlandse man, of soms een vrouw", lacht Jolanda. Ze mist alleen de Amerikanen en Canadezen nog als klant. Die loopt ze altijd een beetje te dollen. "Ze vragen altijd naar de Schotse Hooglanders en dan zeg ik dat ze moeten uitkijken als ze een foto willen maken, omdat ze nogal hongerig zijn. Dan gaan ze toch wat angstig de deur uit", lacht ze. "Maar ze komen altijd trots de foto's laten zien als ze terug zijn."

De komende dagen zal het in de fietsenwinkel ook wel warm worden, maar daar maken Jolanda en Fabian zich niet zo druk om. "Het wordt misschien wel een beetje afzien, maar de deuren staan open, we halen regelmatig ijs en daar gaan we dan met z'n allen lekker van smikkelen. Ik prijs mijn medewerkers dat ze zo hard doorwerken met deze hitte", aldus Jolanda. "In de pauze ga ik lekker in het zonnetje zitten en de ventilator staat aan, het is best wel koel hier", aldus haar neef. Of zou hij nou 'cool' bedoelen?