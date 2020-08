Geblesseerde Stengs onzeker voor Champions League

EPE - De Alkmaarse steraanvallers Myron Boadu en Calvin Stengs staan al een tijdje aan de kant. Inmiddels traint Boadu alweer mee met de groep, maar Stengs traint nog apart. "Ik verwacht hem op de korte termijn nog niet terug", vertelt AZ-coach Arne Slot over zijn rechtsbuiten.

Eind augustus speelt AZ de tweede voorronde van de Champions League. Volgens Arne Slot is het onzeker of Calvin Stengs dan weer fit is. "Het is een spierblessure en daar moet je voorzichtig mee zijn."

Preventietraining

Op dit moment is AZ op trainingskamp in Epe. Daar beginnen de Alkmaarders elke ochtend met met een preventietraining. "Het is de opstart van de dag en dan komt gelijk aan het licht als er pijntjes zijn", vertelt Arne Slot in de zonnige tuin van het hotel. Na deze ochtendsessie staan er vervolgens twee pittige veldtrainingen op het programma. "Deze weken staan niet in het teken van de wedstrijden, maar om fysiek sterker worden."

Bekijk hieronder de reportage van het trainingskamp in Epe.