Bonjour! Balletje werpen op een smoezelig stationsplein: "Mensen ontmoeten elkaar"

HILVERSUM - Voor velen zit deze zomer een tripje naar de camping er niet in, maar wees niet getreurd. Het favoriete campingspel jeu de boules is nu ook te spelen op het Hilversumse stationsplein.

"Het is eigenlijk een bierbar met jeu de boules erbij. Of jeu de boules met bar erbij. Het is net waar je van houdt", vertelt Aaron Valkenburg lachend. Het initiatief komt van de Gooische Bierbrouwerij en ze hebben dit omgedoopt tot Bar des Boules.

"We wilden al heel graag een baan beginnen en toen kwam de gemeente met dit leuke idee en we voelen ons er wel verbonden bij. Dus toen zijn we het gaan opzetten", vertelt hij over het ontstaan.