Na 27 jaar geen introweek voor studentenvereniging Alkmaar: "Honderden teleurgestelde studenten"

"Toen Covid-19 binnen Nederland kwam, begon de onzekerheid over alles. Wat betekent dit voor onze feesten, introductieweek, weekendjes weg? Het duurde maanden totdat wij enig duidelijkheid kregen over de introductieweek. De stress lag hoog, want niemand wist wat we nog konden doen", vertelt Noortje Oosstrom, voorzitter van de Introductiecommissie.