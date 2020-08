Rotsblokken op Noordpier Velsen-Noord afgebrokkeld en vastgezet

VELSEN-NOORD - De rotsblokken op de Noordpier zijn afgezet door Rijkswaterstaat, nadat ze gister zagen dat er een blok was afgebroken. De andere blokken worden onderzocht en daarom mag er even niet op ze geklommen worden. De blokken dienen normaliter als golfbreker.

Rijkswaterstaat heeft een aantal preventieve maatregelen genomen om te zorgen dat mensen niet op de rotsblokken lopen en klimmen. Op de pier staan hekken en een bord met 'Pas op!', aan de waterkant is een rood lintje gespannen en op de blokken zelf staat 'niet klimmen'.

Het is volgens een woordvoerder nog onduidelijk wat er aan de hand is: "We zagen gisteravond dat er een blok was afgebroken. Nu moeten we kijken wat er moet gebeuren. Misschien moeten de blokken worden vervangen of weg worden gehaald."