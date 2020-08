Zo kan het ook: complimenten van Huizer buurt voor opruimende jongeren

De buurt trok vorige maand aan de bel toen ze helemaal klaar waren met de overlast. Ze waren klaar met wat een dagje chillen van de jongeren oplevert. Overal slingeren lege zakken chips, lege blikjes, plastic tassen en zelfs lege pizzadozen. Daarnaast raakten veel auto's bekrast doordat jongeren leunen op motorkappen of omdat neergezette fietsen er tegen aan komen.

Boze brief

De bewoners besloten een open brief te sturen, gericht aan de jongeren en hun ouders. "Natuurlijk zal uw kind zich netjes gedragen en de rommel mee nemen, geen grote mond geven als wij wat vragen. Uw kind zal ook vast niet degene zijn die op de aangelegde boten van andere gaat zitten. Uw kind zal ook zeker niet horen bij de groep kinderen die straatmeubilair moedwillig kapot maakt of hun muziek zo hard zet dat deze tot ver in de omtrek is te horen. Gelukkig maar, want wellicht kan uw kind dan degene zijn die een voorbeeld is voor vrienden en vriendinnen", zo klonk het.

Waar ze eerst een paar strenge woorden hadden voor de jongeren, klonken er afgelopen week complimenten. "Vorige week vrijdag was een prachtige zomerdag en een grote groep van achttien jongeren lag heerlijk aan de overkant. Samen met mijn buurvrouw zagen we ze regelmatig naar de prullenbak lopen om hun afval op te ruimen", schrijft een buurtbewoonster nu.

De jongeren kregen als bedankje allemaal een ijsje.