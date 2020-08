Drie dagen dansen op eerste festival van 2020: "We zijn er helemaal klaar voor"

ALKMAAR - Het is het eerste en waarschijnlijk enige festival waar je mag dansen deze zomer: de organisatie van Finally Fiesta wist een vergunning te krijgen van de gemeente Alkmaar. Er staan komend weekend drie dagen lang deejays te draaien voor zo'n 1500 bezoekers die in gespoten cirkels los mogen gaan. "De mensen zijn wel weer toe aan een feestje", z egt de organisator tegen NH Nieuws.

De (dans)festivalzomer is tot groot verdriet van velen tot nu toe helemaal in het water gevallen door het coronavirus en de bijbehorende maatregelen. Organisator Jos Mechielsen brainstormde maandenlang met collega's en diende het voorstel voor een coronaproof festival in bij de gemeente.

"Dat het gelukt is, maakt me trots", aldus de Alkmaarder. Met verschillende maatregelen moet de anderhalve maatregel op het festivalterrein aan de Olypmiaweg te handhaven zijn. Er zijn cirkels van twee meter, looproutes en de toiletten zijn verdeeld. "Ook zijn er vrolijk uitgedoste dames met waterpistolen die de mensen met een glimlach erop wijzen afstand van elkaar te houden. We willen niet meteen bewaking sturen."

Brandhaard?

Mechielsen is niet bang dat zijn festival een brandhaard voor corona wordt. "We doen er echt alles aan om er een mooi coronaproof festival van te maken. Alles ligt op dit moment stil en misschien is dit ook een mooi moment om te laten zien dat het kan. Je ziet ook steeds meer illegale feestjes. Dus mensen zijn eraan toe."

Komend weekend zijn er in totaal zes shifts van vier uur met 250 partygangers. Wij namen een kijkje bij de opbouw van het festival. Tekst loopt door onder de video.