Alkmaarse politie betrapt inbrekers op heterdaad door 'vluchtfietsen'

ALKMAAR - De Alkmaarse politie heeft donderdagochtend twee mannen aangehouden op verdenking van een inbraak in een woning aan de Verdistraat in Alkmaar. Het ging om een 35-jarige man uit Nieuwegein en een 36-jarige man uit Alkmaar.

Rond 04.50 uur surveilleerde de politie door de wijk de Bergermeer. Aan de Verdistraat stonden twee fietsen op zo’n manier geparkeerd, dat de surveillanten vermoedden dat het om 'vluchtfietsen' ging.

Schimmige mannen

In een woning iets verderop ging plotseling een licht aan, waardoor de schim van een man achter de voordeur zichtbaar werd. Ook zag de politie het licht van een zaklantaarn schijnen. Even later kwamen de twee inbrekers uit de woning gerend. Na een korte achtervolging kregen ze de verdachten te pakken.

De twee mannen zijn aangehouden en overgebracht naar het politiebureau. Er wordt nader onderzoek ingesteld.