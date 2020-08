Auto gevonden waar wielrenner vermoedelijk mee is aangereden: "Daar ben ik heel blij mee"

Nog steeds vindt Jeroen het onbegrijpelijk dat de automobilist doorreed en hem achterliet. "Ik had de mazzel dat ik twee vrienden bij me had. Ik had ook m'n tong ingeslikt. Stel je voor als ik alleen had geweest. Nu heeft m'n maatje Bert Spaan ingegrepen, hij is ook BHV-er op zijn werk. Maar anders had ik daar gelegen. Dat kan ik moeilijk verkroppen. Ik ben blijkbaar hard op m'n hoofd gevallen, want m'n helm is helemaal kapot."