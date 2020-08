Zwemmer uit het water gehaald in Hoorn

HOORN - De Hoornse reddingsbrigade heeft gisteravond rond 22.45 uur een man uit het water gehaald. De man was gaan zwemmen in het Julianapark, maar keerde niet terug op het droge.

De reddingsbrigade kwam met drie boten naar het Schelpenstrandje, waarna de man uit het water is gehaald. Een getuige laat weten dat de man is gereanimeerd en naar het ziekenhuis is gebracht.

Andere hulpdiensten, waaronder de politie en de ambulance waren ook ter plaatse. De traumahelikopter was ook opgeroepen.