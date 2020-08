Zwemmer (47) verdronken in water Julianapark in Hoorn

HOORN - De Hoornse reddingsbrigade heeft gisteravond rond 22.45 uur een man uit het water gehaald. De 47- jarige man was gaan zwemmen in het Julianapark, maar keerde niet terug op het droge. Reanimatie mocht niet meer baten, de man is overleden.

De man, woonachtig in Lelystad, was met een gezelschap in het Julianapark. Hij voelde zich niet lekker en dacht dat een stukje zwemmen daarbij zou helpen. Eenmaal in het water is hij onwel geworden en verdronken. Volgens de politie waren er geen alcohol of drugs in het spel.

De reddingsbrigade kwam met drie boten naar het Schelpenstrandje.