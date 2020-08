AZ mist Stengs en Boadu: "Dan nemen de automatismen ook weer toe"

Tegen de Zwollenaren kon Slot geen beroep doen op Stengs en Boadu. Beide aanvallers kampen met blessures. Boadu traint inmiddels weer met de groep mee, maar Stengs traint nog apart op het trainingskamp in Epe. "Als Boadu en Stengs terugkomen, dan nemen de automatismen ook weer toe. En deze spelers hebben bewezen als zij op die aanvallende posities in balbezit komen, dan weten ze daar over het algemeen wel kansen uit te creëren."

Bij AZ begon Ramon Leeuwin in de basis als rechter centrale verdediger. Hij deed één helft mee en hield daar een redelijk gevoel aan over. "Eerste helft hebben we aardig voetbal laten zien, alleen in de eindfase moet de pass of beslissing beter."

Leeuwin voetbalt nu ruim een half jaar voor AZ. Afgelopen winterstop kwam hij namelijk over uit Denemarken. Voor de zomer maakte Arne Slot regelmatig gebruik van hem en ook nu tijdens de voorbereiding komt hij veel in actie. "Ik heb nu drie keer een helft gespeeld in vijf maanden. Dat betekent dus krachten opdoen en automatismen creëren. Uiteindelijk zal het alleen maar beter worden denk ik."

Bekijk hierboven de volledige reactie van Ramon Leeuwin.