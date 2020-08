Honderden tips over verdachte auto en stukjes plastic in onderzoek dood Tamar

MARKEN - De politie heeft sinds het einde van de middag al honderden tips binnengekregen over de Mazda 3 en de stukjes plastic die naar boven zijn gekomen in het onderzoek naar de dood van de 14-jarige Tamar. Op het internet worden verschillende stukjes plastic gelinkt aan het type auto waar naar gezocht wordt.

Dat bevestigt een woordvoerder van de politie naar aanleiding van vragen van NH Nieuws.

"Er zijn echt al honderden tips binnengekomen. We gaan er uiteraard mee aan de slag, er hoeft maar een gouden tip tussen te zitten", vertelt de woordvoerder.

In de video liet de politie weten op zoek te zijn naar de bestuurders van een zilverkleurige Mazda 3 hatchback, die om 03.00 uur het parkeerterrein in Marken op kwamen rijden en twee uur lang in de auto bleven zitten. Om 05.30 uur liepen zij langs de voorkant van de auto, om een paar minuten later weg te rijden.

De stukjes plastic waar de politie naar op zoek is, werden gevonden tijdens een bermonderzoek.

Zoektocht

Direct na het publiceren van de video werden de stukjes plastic die benoemd worden opgepikt door speurneuzen van internetgemeenschap Reddit. Daar bevestigen verschillende mensen dat het zwarte stukje plastic gebruikt wordt in het type auto waar de politie naar op zoek is. De grijze stukjes plastic worden door een aantal mensen gelinkt aan de ophanging van de koplampen van de auto's.

De politie laat weten alle tips mee te nemen in het onderzoek.