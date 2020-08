Virtueel Festival Velsen op Forteiland wil het echte zomergevoel oproepen

VELSEN - Het is een bijzondere plek, waar zondag het Velsen Virtueel Festival wordt gehouden. Forteiland in de monding van het Noordzeekanaal staat garant voor mooie plaatjes. En dat komt goed uit. RTV Seaport maakt er met een groep vrijwilligers een live-uitzending ter vervanging van alle evenementen die deze zomer niet doorgaan.

Fred Segaar/NH Nieuws

"Je kunt de sfeer van een echt festival niet vervangen", zegt Thijs Huijbens, zondag de razende reporter. "Maar we komen een eind in de richting", voegt Dionne Ruurda, één van de presentatoren, toe." Het evenement wordt uitgezonden bij RTV Seaport en is vanaf 15.00 uur ook online te zien. Alderliefste Er worden eerder opgenomen optredens van onder meer Gerard Alderliefste en coverbands waaronder Full Count vertoond en er zijn oude beelden te zien van alle evenementen die niet doorgaan, zoals bijvoorbeeld PréSail. Tekst gaat door onder de video

Virtueel festival - NH Nieuws

"We gaan vieren wat Velsen te bieden heeft", zegt Thijs Huijbens. Dionne Ruurda voegt er aan toe: "En dat gaan we doen onder een heerlijk zonnetje. Dus ideaal voor mensen die online willen kjken, bijvoorbeeld lekker in de tuin of op een terras." De meest actuele informatie is te vinden op ijmuiden.nl/ velsenvirtueelfestival