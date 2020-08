Samenvatting: FC Volendam wint jubileumduel van buurman RKAV

VOLENDAM - FC Volendam heeft het jubileumduel ter ere van 'Honderd jaar voetbal in Volendam' gewonnen van buurman RKAV Volendam. Het duel, waarbij voor de eerste keer weer een beperkt aantal toeschouwers aanwezig mocht zijn, eindigde in 5-0 voor de ploeg van trainer Wim Jonk.

In een snikheet stadion zag het er lang naar uit dat de Volendammer ploegen met een brilstand de kleedkamers zouden opzoeken. Beide teams kregen wel wat kansjes, maar het duurde ruim een half uur voor zowel FC Volendam (via Nick Doodeman en Mike Eerdhuijzen) als RKAV Volendam (via Wessel Stuyt) tot grote mogelijkheden konden komen.

Wedstrijd op slot

Als de wedstrijd op dat moment nog niet in het slot was gegooid, dan was dat vijf minuten na de thee wel het geval. Mink Peeters, één van de tien invallers bij de FC, gaf de bal voor op Dyllandro Panka, die zijn tweede goal van deze voorbereiding knap binnenschoot (3-0).

Het verzet van de amateurs, uitkomend in de zaterdag hoofdklasse B, was vanaf dat moment gebroken en de eerste divisionist kon de voorsprong gaan uitbreiden. Via een penalty van invaller Zakaria El Azzouzi lukte dat ook: 4-0. Jari Vlak zorgde vervolgens met een mooie vrije trap in blessuretijd voor het slotakkoord, waardoor de jubileumwedstrijd tussen FC Volendam en RKAV Volendam in 5-0 eindigde.

