Mondkapje op, mondkapje af: "Middenin de winkel mag je je mondkapje weer af doen"

AMSTERDAM - De comicbookwinkel Henk Comics & Manga bevindt zich in een vreemde situatie. De winkel heeft namelijk twee ingangen: één aan de Zeedijk en één aan de Geldersekade. Dat betekent dat vanaf vandaag enkel voor de helft van de winkel de mondkapjesplicht geldt.

Nh Nieuws

De winkel vol met stripboeken, action figures, manga en anime loopt helemaal van de Zeedijk door naar de Geldersekade. "Het is toegestaan als een klant halverwege in de winkel zijn of haar mondkapje af doet," vertelt eigenaar Henk Lie met enige verbazing.

200805_HENKCOMICS - NH Nieuws

Gelukkig leven de bezoekers van de winkel de mondkapjesplicht goed na. "Het is misschien soms wat benauwd, maar daar doe ik niet moeilijk over", vertelt een bezoeker. "Je kunt niet altijd anderhalve meter afstand houden, dus dan is het gewoon nodig om besmetting te voorkomen", zegt een andere bezoeker.

Geen mondkapje, geen service Tot nu toe heeft Henk wel nog maar een paar klanten gehad die moeilijk deden. "Ik had laatst iemand die er heel boos over werd omdat hij er niet in geloofde en dacht het oplichterij was. Dat soort mensen krijg ik ook." Maar Henk piekert er niet over om het gedrag toe te staan. "In zo'n geval reageer ik gewoon net zoals de Amerikanen dat doen met 'Geen mondkapje, geen service!'"