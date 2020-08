Grote zoekactie op Zandvoorts strand en in zee: meisje (12) staat bij viskraam

Het vermiste meisje was voor het laatst gezien in zwemkleding en daarom hielden de hulpverleners er ook rekening mee dat ze in zee was gaan zwemmen. De grote zoekactie maakte veel indruk op de aanwezige badgasten. Sommigen werden zelfs het water uitgestuurd tijdens het zoeken.

Na ruim een uur is het meisje teruggevonden. Ze was niet in het water, maar had blijkbaar honger gekregen en stond te wachten bij een viskraam op de boulevard.