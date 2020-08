Gebrek aan bewijs pleit Enkhuizer vrij van stelen 60.000 euro aan cryptogeld

ENKHUIZEN - De 28-jarige Enkhuizer die ervan werd verdacht voor 60.000 euro aan cryptogeld te hebben gestolen wordt niet vervolgd. Het OM in Rotterdam laat aan NH Nieuws weten dat er geen strafbare feiten zijn gepleegd. Ook de zaak tegen de medeverdachte uit Amsterdam is geseponeerd omdat er gebrek aan bewijs is.

Begin juni werden de twee aangehouden. Bij de Enkhuizer werd daarbij zelfs een arrestatieteam van vijftien man ingezet. De vader van de 28-jarige kijkt er niet van op dat zijn zoon geen verdachte meer is. "De hele gang van zaken is te triest voor woorden, maar daardoor wordt het bijna grappig. Als ze daadwerkelijk gedegen onderzoek hadden gedaan, zoals ze aangaven om een gerechtelijk bevel te krijgen, dan hadden ze van te voren geweten dat er niets bijzonders aan de hand was", zegt hij tegen NH Nieuws.

Hij is kritisch over het handelen van het OM in het onderzoek, en het gezin beraadt zich op stappen. "Mijn zoon wil er vanaf zijn, maar we willen ook de onderste steen boven. Morgen gaan we de in beslag genomen spullen ophalen. We wachten eerst maar eens af hoe dan alles wordt afgehandeld. Daarna kijken we verder."

De verdachten waren al op vrije voeten en zijn door de officier van justitie ingelicht over het besluit.