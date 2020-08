Wijk aan Zee maakt zich op voor tropisch weekend en zoekt oplossing voor dorp vol verkeer

WIJK AAN ZEE - De inwoners van Wijk aan Zee maken zich, net als de rest van de provincie op voor tropische temperaturen dit weekend. Bij strandweer loopt het dorp al gauw vol met hordes toeristen en strandgangers. File dus op de Zeestraat en ook in Wijk aan Zee zelf staat het vast met zonaanbidders, naarstig op zoek naar een parkeerplek.

Bewoners Wijk aan Zee maken zich op voor tropisch weekend en dorp vol verkeer - NH Nieuws

In het dorp van Wijk aan Zee kun je over het algemeen overal gratis parkeren, uitgezonderd van enkele plekken voor vergunningshouders. Maar 'we zitten hier op een stokkie', vertelt Evert Hoogewerf, lid van het dagelijks bestuur van de dorpsraad. De Zeestraat is de enige weg naar het dorp toe. En laat dat nou net de bottleneck zijn van de drukte in het dorp op stranddagen.

Voor strandgangers zijn er ten eerste meerdere opties om te parkeren. Zo zijn er plekken beschikbaar op parkeerplaats Hoge Duin, op vier minuten lopen van het strand. En kunnen de mensen in het dorp en langs de dorpsweide vrij parkeren. Wanneer alle parkeerplaatsen vol zijn is daar ook nog de optie om de dorpsweide open te gooien, daar kunnen ruim 2000 auto's voor drie euro parkeren. Ongeacht of de dorpsweide open is of niet, het verkeer in- en op de weg naar Wijk aan Zee staat vast. Oplossingen voor mensen uit Wijk aan Zee Op Facebook reageren enkele bewoners van het dorp op een waarschuwing van de gemeente. De gemeente Beverwijk schrijft dat wanneer de dorpsweide vol staat met auto's, de toegangsweg naar het dorp wordt afgesloten. "Alle dorpelingen een kaart op de voorruit en voorrang", schrijft Marjon. Ed heeft een andere oplossing in gedachten: "Gewoon kentekenplaat met de letters WAZ erop voor mensen die in wijk aan zee wonen." Tekst gaat verder onder video

Bewoners willen oplossing voor verkeersdrukte - NH Nieuws

Ook de gemeente Beverwijk erkent de drukte en luistert naar de oplossingen. Een woordvoerder van de gemeente laat wel weten dat de mensen uit Wijk aan Zee nog niet aan dit soort oplossingen denkt. "Het gebeurt niet zo vaak dat we de toegangsweg afsluiten. Natuurlijk zijn we in coronatijd wel extra waakzaam, maar er zijn nu geen plannen voor dergelijke oplossingen. Wanneer de toegangsweg is afgesloten proberen we er natuurlijk wel voor te zorgen dat de mensen die in Wijk aan Zee wonen, gewoon door kunnen rijden." Dorpsraad Ook Evert Hoogewerf reageert op eventuele oplossingen voor de bewoners van Wijk aan Zee. "Ook al gebeurt het zelden dat er opstoppingen zijn. Er kunnen genoeg auto's op de dorpsweide, maar het is natuurlijk wel erg vervelend als wanneer de toegangsweg wordt afgesloten, mensen uit Wijk aan Zee er niet door kunnen. Daar kunnen wij als dorpsraad wel eens naar kijken."

Dorpsraad hoort de oplossingen - NH Nieuws