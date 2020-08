Nieuwe Kruidvat Zwaagdijk: gratis winkelen voor kinderkerstpakketten

Stichting Kerstactie Westfriesland deelt elk jaar een kerstpakket uit aan gezinnen met kinderen die in armoede moeten leven. Elk gezin krijgt een op maat gemaakt pakket met onder andere levensmiddelen en speelgoed. Door de actie van Kruidvat heeft Chantal nu ook heel wat verzorgingsproducten in de wacht kunnen slepen voor deze gezinnen.

"Het is ontzettend leuk om een nieuwe winkel te openen en dubbel zo leuk als we daarmee een goed doel steunen. Het is fijn dat we een bijdrage kunnen leveren aan het goede werk van Stichting Kerstactie Westfriesland", vertelt winkelmanager Nicole Nieuweboer.

Ook Chantal is blij met het resultaat van haar minuut gratis winkelen. "Ik heb veel kunnen shoppen om zoveel mogelijk producten te verzamelen voor Stichting Kerstactie Westfriesland. Daarbij komen verschillende producten goed van pas en dat is geweldig!"