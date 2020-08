Water in gasleiding gepompt: 908 huishoudens in Spaarndam-Oost zitten zonder gas

SPAARNDAM - In Spaarndam-Oost zitten 908 huishoudens sinds vanmiddag zonder gas. Bij werkzaamheden van leverancier Stedin is een beveiliging geactiveerd waardoor de leiding is afgesloten.

Medewerkers van Stedin gaan nu de deuren af om de hoofdkraan dicht te draaien. Bewoners kunnen dit ook zelf doen. Het gevaar zou zijn dat er anders water in de leiding komt.

Een Spaarndammer heeft vorige week per ongeluk thuis de waterleiding op de gasleiding aangesloten. Daarbij is 7000 liter water in de gasleiding gepompt. Medewerkers van Stedin waren vandaag aan het proberen om dat water uit de leidingen te halen toen de beveiliging werd ingeschakeld omdat de druk wegviel.

Stedin verwacht dat het 'met enkele uren' is opgelost. "Gelukkig is het warm weer en hebben mensen de verwarming niet nodig. Maar straks is het etenstijd en dan wordt het lastig zonder gas", zegt een woordvoerder.