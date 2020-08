Dit zijn de ziekmakendste plekken voor een verfrissende duik

NOORD-HOLLAND - Voor wie tijdens de naderende ' historisch lange hittegolf ' graag een verfrissende duik neemt, maar liever niet in de file staat, zijn er voldoende alternatieven. Toch zijn niet alles plassen en meren even veilig, want zoals gebruikelijk in deze tijd van het jaar steekt de ziekmakende bacterie blauwalg de kop op. NH Nieuws zocht voor je uit waar je het water beter kunt mijden.

Volgens de website zwemwater.nl zijn er momenteel tien locaties in Noord-Holland waar zwemmen onverantwoord is. Op die plekken is een zwemverbod afgekondigd of een negatief zwemadvies afgegeven.

Het gaat om de stranden Meent en de Strook aan de Loosdrechtse Plassen, natuurzwembad 't Petje in Zijdewind (Hollands Kroon), Oud Valkeveen aan het Gooimeer, het Sloterstrand aan de Amsterdamse Sloterplas, het Kure-Janstrand en het Doesstrand in Het Twiske (Oostzaan) en het water langs de Fuut en de Watersnip in recreatiegebied Jagersveld (Zaandam). Belangrijke kanttekening: op sommige van de hierbovengenoemde plekken is de waterkwaliteit ook zonder blauwalg zo laag dat wordt afgeraden er te zwemmen.

Oranje locaties in onderzoek

Behalve de kleur rood wordt ook oranje gebruikt om de kwaliteit van zwemwater mee te duiden. Op die locaties wordt onderzoek gedaan naar het zwemwater, en dient de bezoeker in afwachting van de conclusies zelf de afweging te maken of het verantwoord is om op die plek het water in te gaan.

Dat geldt onder meer voor het Lutjestrand aan het Amstelmeer (Hollands Kroon), het Zwaansmeer in Uitgeest en drie locaties in Het Twiske in Oostzaan/Den Ilp (naturistenstrand Baaiegat, de Speelsloot en De Leers). Ook bezoekers van het Zuidstrand en de Spartelvijver in het Haarlemmermeerse bos en de noordzijde van de Haarlemse Veerplas (Recreatiegebied Spaarnwoude) die daar het water ingaan, riskeren huidirritatie en maag-darmklachten.