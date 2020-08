'Meest gehate beeld' van Egmond voor de tigste keer vernield: "Ben het gezeur zat"

EGMOND AAN ZEE - Niet een standbeeld van de omstreden JP Coen of een beeldhouwwerk van de betwistte Peter Stuyvesant, maar een paard op een sokkel lijkt het meest gehate kunstwerk van Emond aan Zee en omstreken. Dinsdagnacht werd het beeld voor de zoveelste keer vernield en het is nog maar de vraag of het opnieuw wordt gerepareerd.

Inmiddels heeft het witte paard op sokkel met daarnaast een blauw hondje alle graffitikleuren al gehad, is het bewerkt met een decoupeerzaag en moest ook het hondje het ontgelden. Vannacht werd misschien wel de genadeklap uitgedeeld. Het beeld werd in brand gestoken.

Toch keurt Rita het vernielen van het beeld onder geen beding goed. "Dit hoort absoluut niet. Maar ik kan niet zeggen dat het me verbaasd. Het beeld staat op een kroegenroute dus het was wachten tot het weer misging. Nu staat er een afgebrand paard. Vreselijk", vertelt ze.

Het Egmondse kunstwerk is het enige van de tien wat het regelmatig moet ontgelden. Die reparaties liepen in de duizenden euro's.

"Het beeld is niet aanstootgevend, niet pornografisch, niks. Het is gewoon een beeld van een paard met een hondje. Grow up."

Volgens Van Meene vindt de meerderheid het beeld prachtig, en is het de schreeuwende minderheid die nu het meeste aandacht krijgt. "Waarom probeert zo iemand als Rita niet te verbinden? Ze strooit telkens zand in de machine. Alleen maar omdat zij het niet mooi vindt, betekent het niet dat het weg moet. Waar gaat het over. Het beeld is niet aanstootgevend, niet pornografisch, niks. Het is gewoon een beeld van een paard met een hondje. Grow up."

Belastinggeld

Het beeld een andere plek geven, zoals Rita oppert, vindt de kunstenares geen goed idee. "Ze kan wel willen dat het op de maan wordt gezet. We hebben samen besloten dat het hier moet staan, bij het begin van het dorp en genoeg mensen vinden het prachtig. Ik ben het gezeur van een paar mensen zo zat. Het is kortzichtig. Alleen maar omdat jij het niet mooi vindt, hoeft het nog niet weg. Waarom kunnen we niet wat positiever zijn en houden we op met het gepest?"

Het beeld moet volgens de kunstenares dan ook zo snel mogelijk gerepareerd worden. "Ja, dat kost de inwoners van de gemeente belastinggeld. Maar als we het niet repareren belonen we vandalisme. Het moet in volle glorie hersteld worden zodat we uitdragen dat we dit niet tolereren."